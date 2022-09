jeudi 22 septembre 2022 • 941 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Faisant partie des nouveaux joueurs convoqués par Aliou Cissé pour les deux matchs amicaux contre la Bolivie et l'Iran, Moussa Niakhaté a dévoilé les coulisses de son arrivée en équipe nationale du Sénégal.

"C’est vrai que Sadio m’a contacté et ça m’a touché. Ça m’a touché parce qu’on sait le joueur qu’il est, ce n’est pas tout simplement le meilleur joueur africain, c’est l’un des meilleurs joueurs du monde", a-t-il révélé, en conférence de presse. "Quand un joueur comme ça, de ce standing, vient vers vous, c’est quelque d’exceptionnel", a ajouté le nouveau défenseur des Lions du Sénégal. Et de préciser : indiquant : "il est venu vers moi et m’a demandé si je comptais venir jouer pour le Sénégal, si j’avais la motivation pour défendre les couleurs des Lions. Donc bien évidemment, je lui ai dit ce que j’avais sur le cœur, il l’a très bien reçu. Il était très content et derrière il a en parlé au coach (Aliou Cissé)."



"Quand Sadio Mané m'a dit j'aimerais que tu viennes nous aider, ça m'a surpris"



"Quand Sadio m’a dit "Moussa j’aimerais que tu viennes nous aider parce qu’on a de grands objectifs" "ça m’a touché, ça m’a surpris et ça montre encore la grande personne qu’il est. Je n’ai pas besoin de lui faire d’éloges. On connaît tous Sadio, mais c’est vrai que c’est un moment marquant dans ma vie quand Sadio Mané vous réclame pour aider le peuple", a expliqué le joueur de Nottingham Forest (D1 Angleterre).



