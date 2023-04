samedi 8 avril 2023 • 391 lectures • 0 commentaires

Un agent de police, en service au commissariat central de Tambacounda a fait main basse sur deux motos scellées, appartenant à des individus ayant eu maille à partir avec la justice. Après avoir restitué les deux motos volés, l'agent de police est actuellement consigné dans les locaux du commissariat central de Tambacounda.

L'affaire remonte à la nuit de vendredi dernier, vers 1 heure du matin, lorsqu'un ancien militaire et ASP en service au poste de police du tribunal de grande instance de

Tambacounda, a remarqué la disparition de deux des motos mises sous scellées et appartenant à des individus ayant eu maille à partir avec la justice.



Sans désemparer, l'Asp informe son supérieur qui, à son tour, informe le parquet qui a aussitôt saisi le procureur et les autorités du commissariat. Constatant la disparition des deux motos mises sous scellées et l'absence du policier, chef de poste la nuit des faits, le commissariat de police de Tamba ouvre une enquête qui a permis de localiser le mis en cause.



Selon L'observateur, qui donne l'info, les motos ont été également retrouvées entre ses mains. Confondu, l'agent de police a été interpellé puis conduit dans les locaux de la police où il est consigné, selon les termes militaires. Les deux motos ont été récupérées et immobilisées dans l'enceinte du tribunal de grande instance de Tamba, rapportent également nos sources.