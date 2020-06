Commune de Djembéring: L’eau coule à flot à Cap-Skirring

iGFM – (Ziguinchor) – L’eau potable a commencé à couler ce samedi matin dans la station balnéaire de Cap-Skirring au grand bonheur des populations. Le Directeur de l’Ofor Seyni Ndao, à la tête d’une importante délégation, a marqué de sa présence pour magnifier l’événement. Occasion ne pouvait être meilleur pour le maire de la commune de Djembéring et son hôte de lancer les travaux d’extension et de densification du réseau d’approvisionnement en eau potable du village de Cap-Skirring.

Le maire de Djembéring Tombong Gueye a assuré, ce samedi 20 juin 20, que toutes les mesures ont été prises pour assurer un bon approvisionnement de l’eau potable dans la station balnéaire de Cap-Skirring. C’est un jour nouveau qui vient ainsi de se lever dans le village touristique. «Nous avons débloqué la somme de plus de 100 millions de FCFA afin de permettre aux populations de s’alimenter correctement en eau potable. Nous sollicitons par ailleurs l’Etat pour le volet de branchements sociaux. L’accès universel en eau des populations dans la commune de Djembéring est notre seul souci. Nous avons engagé la bataille et j’ose espérer que nous la gagnerons dans les délais les meilleurs », a dit l’édile de Djembéring, Tombong Gueye. S

i depuis ce samedi 20 juin 2020 l’eau a commencé à couler à flot dans la station balnéaire de Cap-Skirring, « je demande solennellement aux jeunes filles qui avaient fui notre village touristique à cause du manque criard d’eau potable, de rentrer au bercail. Nous avons désormais de l’eau potable à Cap-Skirring. Vous pouvez venir passer vos vacances tranquillement dans notre village car, vous n’irez plus dans les puits pour chercher de l’eau», a dit avec fierté, le chef du village de cap-Skirring, Alfred Ka. Pour Mme Safiétou Diouf représentante des femmes de Cap-Skirring, «nous sommes toutes heureuses aujourd’hui. Ce jour restera plus que jamais graver dans nos mémoires. Nous rendons un hommage au chef de l’Etat Macky Sall, au maire de Djembéring Tombong Gueye et au Directeur de l’Ofor Seyni Ndao qui nous ont permis d’avoir de l’eau à Cap-Skirring. Nous les femmes de Cap-Skirring, nous sommes toutes heureuses et fières de ce geste que l’Etat du Sénégal vient de poser dans notre zone touristique.

L’eau a commencé à flot maintenant et nous souhaitons qu’elle jaillisse un peu partout et jusque dans les îles qui ceinturent notre commune», a lâché à son tour la grande dame. Les travaux ayant couté plus de 300 millions de FCF, «l’Etat a pu décrocher deux autres forages, deux autres châteaux-d ’eau et des bornes fontaines pour le Cap-Skirring. Je dois vous avouer qu’en peu de temps, l’Etat a débloqué près d’un milliard de FCFA en faveur de la commune de Djembéring. Nous allons continuer à accompagner la commune de Djembéring autant que possible au grand bonheur de ses populations. C’est pourquoi, j’appelle les populations à l’entente et à la cohésion», explique le Directeur de l’Ofor, Seyni Ndao.

