C’est désormais officiel ! Bamba Fall reste le maire de la commune de la Médina. Face à la presse ce matin, la commission départementale de recensement des votes du département de Dakar a déclaré la coalition « Gueum Sa Bopp » et sa tête de liste Bamba Fall, vainqueurs de ces joutes.

En effet, sur 49.982 inscrits et 23.945 votants, « Gueum Sa Bopp » récolte 9.414 des voix et place au bureau municipal 34 conseillers pour la liste majoritaire et 17 pour la proportionnelle.



Benno Bok Yakaar arrive en deuxième position avec 8.356 voix et zéro conseillers pour la liste majoritaire. Ils ont, cependant, 15 conseillers pour la proportionnelle. «Yewwi Askan wi» avec 4771 et la coalition «Wallu » avec 911 voix complètent la liste.

