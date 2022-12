dimanche 25 décembre 2022 • 115 lectures • 0 commentaires

Le vote du budget 2023 a vécu ! En ce vendredi 23 décembre 2022, le conseil municipal de Tambacounda s'est réuni en présence du maire Pape Banda Dieye et du Préfet Mame Less Cabou pour se pencher sur les recettes financières de l'année 2023 estimées à 2 milliards 671 millions 877 851 FCFA, soit une légère hausse des prévisions de 141 millions 678 926 FCFA en valeur absolue et 5,77 % en valeur relative.

Le maire a rappelé que les priorités de l'exercice 2023 restent entre autres les secteurs de l'éducation, de la santé et de l'action sociale, l'éclairage, la voirie urbaine, les lotissements et l'autonomisation des jeunes et des femmes.

Les conseillers se sont réjouis de la présence du gouvernement dans la capitale orientale 72 heures durant. Ils espèrent tous que les grands chantiers de Tambacounda que sont la construction de l'Université du Sénégal oriental, la relance des chemins de fer, le port sec et la Sodefitex seront pris en compte par Macky Sall et son gouvernement pour faire de Tambacounda la vitrine du Sénégal puis que la région fait frontière avec 5 pays de la sous région (Gambie, Mali, Guinée Conacry et Bissau et la Mauritanie).

