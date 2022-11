mardi 15 novembre 2022 • 19 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) « ARC organise le « ARC WEST AFRICA SUPPLY CHAIN FORUM » du 30 novembre au 02 décembre 2022 en marge du Sommet Global Health Supply Chain pour soutenir la transformation durable de la chaine d’approvisionnement des produits de santé en Afrique.

Africa Ressource Centre (ARC) est une organisation à but non lucratif dont le but est d'apporter un appui stratégique aux Ministères de la Santé pour renforcer la Chaîne d’Approvisionnement des Produits de Santé (CAPS), en alignement avec les Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies. ARC vise à fortement contribuer à l’accès des populations aux médicaments et produits de santé dont elles ont besoin et où qu’elles soient pour un meilleur bien-être ainsi que pour une vie plus saine et productive.

Agissant en tant que conseiller indépendant, ARC s’appuie sur son réseau d'experts en gestion de chaine d’approvisionnement et de son Conseil consultatif du Secteur Privé (PSAB) pour soutenir les pays à bâtir des chaines d’approvisionnements solides et résilientes afin d'atteindre les objectifs de couverture sanitaire universelle.

Dans cette perspective, ARC ambitionne de réunir toutes les parties prenantes de la Chaîne d’Approvisionnement à travers le continent pour discuter des défis majeurs de la chaîne d'approvisionnement et explorer les opportunités de renforcement par le biais de partenariat avec le secteur privé et les différents partenaires.



C’est dans ce cadre, que se tiendra le 02 décembre 2022 au CICAD de DIAMNIADIO au Sénégal, l’ARC WEST AFRICA SUPPLY CHAIN FORUM sous le thème « Contribution du secteur privé pour le renforcement de la chaîne d'approvisionnement des produits de santé : focus sur les priorités des gouvernements ».



Ce forum est organisé en marge du « Global Health supply chain Summit » qui aura lieu du 30 novembre au 02 décembre 2022.



Durant le Sommet, ARC animera des sessions dont les thématiques s’articulent autour de :

 L’interdépendance des maillons de la chaîne d'approvisionnement : le modèle Yeksi Naa - une étude de cas sur la distribution du dernier kilomètre au Sénégal. (30 novembre 2022, sous forme de présentation)

 La distribution des médicaments et produits de santé dans les zones à haut risque ou difficiles d'accès. (01 Décembre 2022, sous forme de panel)

 La contribution du secteur privé pour le renforcement de la chaîne d'approvisionnement des produits de santé : focus sur les priorités des gouvernements. (02 Décembre 2022, sous forme de table ronde)



Y prendront part, les ministères de la santé du Sénégal, du Burkina Faso, du Togo et de la Côte d’Ivoire, ainsi que des organisations du secteur privé locales et internationales, des institutions académiques, des partenaires techniques et financiers et les organisations sous-régionales.

Pour plus d’informations relatives à cet événement, n’hésitez pas à contacter Mme Yacine Fatime NDAO DIEYE au +221 77 543 28 01 ou par mail [email protected]

Africa Ressource Centre