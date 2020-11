mercredi 11 novembre 2020 • 108 lectures • 0 commentaires

iGFM-(Dakar) Le dernier remaniement a été marqué par l’entrée dans le gouvernement d’Oumar Sarr comme ministre des Mines et de la Géologie. Critiqués par certains observateurs, le leader du PLD /Suqali et assument leur choix.

« Dès sa naissance, la coalition participe au gouvernement comme voulu par le président Macky Sall. Cette décision unanime du parti n’a surpris aucun observateur parce que nous avons toujours annoncé et assumé carrément notre option pour le dialogue et le rassemblement des forces vives de la Nation. C’est pourquoi notre parti est totalement engagé pour le succès et le rassemblement initié par le Président Macky Sall pour renforcer la résilience et la relance économique de notre pays et le préserver de toutes les menaces de déstabilisation », a fait savoir Babacar Gaye, lors de la journée marquant la campagne d’adhésion et de vente de cartes de membres.

Par ailleurs, le nouveau ministre des Mines a déclaré: « Nous avions tenu notre directoire national qui allait se prononcer. Quand on nous a consultés, nous avons appelé tous les responsables du territoire national et nous avons demandé à tout le monde son avis. Il s’est trouvé qu’il y avait un accord unanime du directoire pour aller dans le gouvernement », a fait savoir OumarSarr