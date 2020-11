samedi 14 novembre 2020 • 132 lectures • 0 commentaires

IGFM - Le juge Souleymane Téliko devrait comparaître le 30 novembre prochain devant le Conseil de discipline. L’Union des magistrats sénégalais (Ums) hausse déjà le ton.

L'Union des magistrats Sénégalais dénonce la lettre du ministre de la Justice, Me Malick Sall, qui constitue «un véritable réquisitoire à charge contre le président Téliko et une immixtion grave et injuste dans la procédure en vue d'influencer le conseil».

«Cette attitude inqualifiable et en porte-à-faux avec la neutralité, la retenue et surtout le respect de la présomption d'innocence qui doivent être observés par tous, cette lettre renseignant à suffisance sur l'intention de faire sanctionner à tout prix le président de l'Ums. C'est l'avenir de l'association, dont la parole est portée par le président, qui est en danger, car l'existence même de cette procédure constitue une menace à l'expression de toute revendication sur les questions intéressant la Justice en général et la Magistrature en particulier», déplore le bureau de l’Ums.