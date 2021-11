lundi 8 novembre 2021 • 567 lectures • 0 commentaires

Politique 2 heures Taille

"En vérité, c’est bien la Coalition Yewwi Askan wi qui cherche à instrumentaliser le procès de Barthélemy Diaz dans l’affaire du meurtre de Ndiaga Diouf.

Contrairement aux affiliations de cette coalition, le procès n’empêchera pas à Monsieur Diaz de briguer le poste de maire de Dakar en janvier 2022.

C’est pour dire que Yewwi Askan wi prend les Sénégalais pour des demeurés en considérant la comparution, le 10 novembre 2022, de Barthélemy Diaz, comme une instrumentalisation de la justice pour liquider un adversaire politique.

Pour rappel, le renvoi du procès en appel de Barthélémy Dias et Cie, date du 7 juillet dernier. A l’époque, personne ne savait que Monsieur Diaz serait, au 10 novembre 2021, le candidat de Yewwi Askan wi.

Considérer comme une coïncidence troublante entre le procès et l’élection municipale de Dakar , participe d’une stratégie victimaire et d’une volonté manifeste de salir la justice.

Si Monsieur Diaz était présent le 7 juillet 2021, il n’y aurait pas de report du procès. Contrairement au civil, en matière pénale, les avocats ne peuvent pas représenter leur client.

Vive la République !

Vive le Sénégal !"

PUBLICITÉ