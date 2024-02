vendredi 2 février 2024 • 1019 lectures • 0 commentaires

iGFM (Yamoussoukro) La Confédération Africaine de Football (CAF) a noté l'escalade du comportement inconvenant et non professionnel de certains "représentants des médias" dans les espaces de travail de la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies Côte d'Ivoire 2023. Dans un communiqué, l'instance a annoncé des sanctions.

La CAF a tenu une réunion ce jeudi avec le Comité d'Organisation Local ("COCAN") et la Police pour discuter de la situation et trouver des solutions pratiques. La CAF s’est également rapprochée d’un certain nombre d'organisations représentant les journalistes et a soulevé de sérieuses préoccupations sur le comportement de certains "journalistes" dans les tribunes de presse, les centres de médias et les zones mixtes.



Bien que nous comprenions que nous pouvons tous être passionnés par nos équipes nationales, les journalistes ont le devoir de respecter des normes professionnelles.



Les supporters n’ont pas leur place dans la tribune des médias.



Par conséquent, veuillez noter ce qui suit :



À l'avenir, tout professionnel des médias qui participera à des célébrations sauvages et abusera d'autres collègues des médias sera immédiatement expulsé par la sécurité et son accréditation lui sera retirée.

Tout représentant des médias impliqué dans une bagarre dans les zones réservées aux médias ou dans une échauffourée physique se verra retirer son accréditation.



Tout journaliste (non titulaire de droits) qui filme dans la Tribune des médias sera expulsé et son accréditation lui sera retirée.



Tout journaliste qui utilise des termes vulgaires dans les zones médiatiques, que ce soit à l'encontre des entraîneurs, des joueurs, des officiels ou de ses pairs, se verra retirer son accréditation.



Tout journaliste qui diffuse en direct la Zone Mixte se verra retirer son accréditation.



L'utilisation de drones est strictement interdite.



Les médias ne peuvent pas filmer à l'intérieur du stade (uniquement dans le centre des médias et la salle de conférence de presse).