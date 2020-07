Compte twitter: Abdou Karim Sall signale un faussaire

iGFM – (Dakar) Il est présentement au cœur du débat public dans l’affaire du transfert des gazelles oryx. Abdou Karim Sall, puisque c’est de lui qu’il s’agit, vient de se signaler sur Twitter. Et c’est pour informer l’opinion de la création d’un faux compte qui porte sa photo.

«Une personne malintentionnée a créé un autre compte Twitter avec mon nom et ma photo. Je signale que ce compte ne m’appartient pas. Par conséquent, je dégage ma responsabilité sur toute publication faite à partir du compte ci-dessous», a précisé le ministre de l’Environnement et du Développement Durable, par ailleurs Coordonnateur des Cadres Républicains de Pikine et Responsable de l’Alliance pour la République.