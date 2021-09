mardi 14 septembre 2021 • 522 lectures • 1 commentaires

Actualité 3 heures Taille

iGFM - (Dakar) La Sen’Eau vient de réagir après la divulgation des résultats de l’expertise de la Division de la métrologie qui a déclaré non conformes une bonne partie de ses nouveaux compteurs incriminés par Sos Consommateurs. Elle s’est aussi exprimée sur la hausse des factures pour se défendre.

Compteurs non conformes : Ce qu’en dit la Sen’Eau



Suite à la plainte de Sos consommateurs, la Division de la métrologie du ministère du Commerce avait décidé d’ausculter les compteurs nouveaux de la Sen’Eau. Et au terme des tests au laboratoire d'étalonnage du Port Autonome de Dakar, les résultats ont été divulgués hier.



En effet, «le nombre de compteurs défectueux de marque ITRON avait dépassé le seuil de tolérance d'erreurs conformément à la réglementation en vigueur.» Pour l’organisation consumériste, cela signifie tout simplement, que «Tout le stock de 17.000 compteurs de marque Itron a été considéré comme non conforme et donc mauvais et impropre à l'utilisation». La Sen Eau vient de réagir à son tour.



«Sen'Eau installe des compteurs de grande qualité, certifiés et testés individuellement dès leur sortie d'usine. Les marques commandées (Itron et Diehl) sont les meilleures du marché international», a-t-elle indiqué dans un communiqué parvenu à iGfm. Le fermier déclare qu’elle respecte l'ensemble des législations relatives à l'importation. Mais, en aucun cas, Sen'Eau ne mentionne qu'une partie de ses compteurs ont été déclarés non comformes. Ce, alors que des responsables de la Division de la métrologie, joints par iGfm, ont bien confirmé les anomalies.



Quant à la cherté des factures, attribuée aux compteurs, elle se défend : «SEN'EAU (Eau du Sénégal) dément formellement le fait que les compteurs d'eau puissent être à l'origine des consommations élevées.» Pour elle, ces hausses ne sont dues qu'à la présence accrue d'eau et à une meilleure pression, ainsi qu'à la présence de fuites, dans certains cas, au sein des maisons.



Pour toute solution, elle appelle ses clients à suivre leur consommation pour «éviter le gaspillage de l'eau» et leur recommande «de vérifier régulièrement l'index de votre compteur pour éviter la surconsommation.»