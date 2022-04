lundi 11 avril 2022 • 108 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) L'artiste international sénégalais El Hadj Beydi Baba Maal, le Roi du Yella et lead vocal du groupe Daandé Leniol, se produira le 28 mai 2022 en France, sur la mythique scène du Zénith. L'information est donnée par l'artiste lui-même à travers ses réseaux.

Ce spectacle s'inscrit dans le cadre de son périple européen et de la rencontre de la diaspora noire basée en France. Un événement qui sera honoré par une forte communauté sénégalaise qui œuvre pour la paix et la cohésion sociale du continent africain. Comme chaque année, Baba Maal offre un spectacle inédit à ses compatriotes africains de l'Occident, dans le but de raffermir les liens au sein de la communauté africaine.

Chanteur et guitariste, chantre d'une musique africaine moderne et porte-parole du développement du continent noir, Baba Maal a, à son actif, 11 albums solo et continue de séduire son public avec un mélange de racines africaines et d’influences électroniques contemporaines.