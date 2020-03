Conclusion de la Dsc: Dieynaba Baldé est bien mineure

iGFM-(Dakar) Suite au rumeur sur l’âge de la jeune Dieynaba Baldé qui l’a poussé à publier son extrait de naissance, les enquêteurs de la Division spéciale de lutte contre la cybercriminalité (Dsc) ont aussi conclu que Dieynaba Baldé était bel et bien mineure contrairement à ce que prétendaient les conseils de Mamadou Diop, informe Libération Oneline. Les réquisitions effectuées dans ce sens établissent formellement qu’elle est née le 20 février 2003, comme mentionné dans le rapport d’enquête qui vient d’être rédigé.

Le patron de l’Iseg sera déféré ce mercredi pour détournement de mineure suivi de grossesse et incitation à la débauche. Le même jour, le parquet statuera sur le sort de Dieynaba Baldé et Cie- visés pour collecte illicite de données personnelles- qui ont été convoqués par la Dsc aux fins de conduite devant le représentant du ministère public, relate toujours la source.