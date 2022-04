mardi 26 avril 2022 • 802 lectures • 0 commentaires

Sport 2 heures Taille

iGFM (Dakar) Auteur d'un doublé face à Manchester City, Karim Benzema a livré son avis à chaud sur la défaite du Real Madrid sur la pelouse de Manchester City (4-3) avant d'évoquer le Ballon d'Or.

Un nouveau match d'anthologie comme la Ligue des Champions en fournit chaque saison ou presque. Plus on avance dans la compétition, plus le niveau monte et plus les rencontres prennent une dimension exceptionnelle. Cela ne s'est pas démenti ce mardi soir avec un Manchester City-Real Madrid extraordinaire. Sur le plan du score (4-3), de la qualité technique, de l'aboutissement collectif, mais aussi de la beauté des buts. Parmi eux, encore deux ont été marqués par l'inévitable Karim Benzema, ses 13 et 14e buts dans la compétition.

Interrogé sur Canal Plus sur le ballon d'Or, le Français a d'autres priorités.



La Ligue des Champions et la Liga avant tout



"Je pense préfère la Ligue des Champions que le Ballon d'Or. Je me concentre sur les trophées collectifs, la Ligue des Champions et la Liga", a-t-il déclaré au micro de Canal+. Décidément, l'attaquant français n'a pas la tête au Ballon d'Or également convoité par le Sénégalais, Sadio Mané (Liverpool) qui défie Villarreal, ce mercredi, dans la seconde demi-finale de Ligue des Champions.



Il est revenu sur la rencontre de ce soir. « C'était un match de Champion's League, une belle demi-finale contre belle équipe de City. On n'a rien lâché. Ils ont fait une meilleure entrée de match. Pendant vingt minutes, ils nous ont mis la pression. Mais on n'a pas lâché, et les 25 minutes suivantes on a pris le ballon, on a joué et on est revenu au score. Une défaite ce n’est jamais un bon résultat, on veut aller au bout dans cette Ligue des Champions, ce qui est important, c'est qu’on a jamais baissé les bras. Maintenant, on doit gagner à la maison, on a besoin des supporters comme jamais et on va faire quelque chose de magique : gagner.»