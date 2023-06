jeudi 1 juin 2023 • 1653 lectures • 1 commentaires

Après la condamnation de Ousmane Sonko, le coordonnateur de son pool d’avocats, Me Ciré Clédor Ly, est amer. Pour lui, l'origine de ce procès est une commande politique précise : faire en sorte que Ousmane Sonko soit inéligibilité.

«La justice a trouvé le moyen de condamner Ousmane Sonko pour incitation à la débauche. Ce qui peut être compris par tout le monde, c’est que nul ne peut être jugé sans qu’il soit en mesure de se défendre sur les éléments qui lui sont reprochés», fustige Me Ciré Clédor.

Pour la robe noire, il n'y a jamais eu d‘enquête ni de la part de la police ni une enquête judiciaire. Et l'ordonnance de renvoi et de mise en accusation devant la chambre criminelle n’a jamais visé cette infraction et n’a pas été débattu à l’audience.