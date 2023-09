jeudi 1 juin 2023 • 2261 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) La coalition Yewwi Askan Wi vient de réagir sur la condamnation de Ousmane Sonko.

La condamnation de Ousmane Sonko par la Chambre criminelle n’est qu’une parodie de justice. C'est l'avis de la conférence des leader de Yewwi Askan Wi. Elle a tenu à souligner que les «délits de viol et de menaces de mort, que le Président Ousmane Sonko a constamment rejetés, sont purement et simplement disqualifiés».



Dans son communiqué de presse parvenu à iGFM, Yewwi regrette, cependant, qu’un nouveau délit, jamais connu dans le dossier et sans aucune enquête, est retenu par le juge pour prononcer une condamnation scélérate.»



La conférence des leaders dénonce "cette parodie de justice et se réserve le droit den tirer toutes les conséquences."