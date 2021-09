samedi 18 septembre 2021 • 671 lectures • 1 commentaires

International 1 heure Taille

iGFM - La junte au pouvoir en Guinée ne compte pas laisser partir Alpha Condé. Le Colonel Mamady Doumbouya, dans un communiqué de presse, a fait quelques précisions tout en lançant un message ferme aux chefs d'Etat de la Cedeao..

"Contrairement à des prétendus rumeurs qui font état de négociations entre le CNRD et la Cedeao relative à une éventuelle sortie hors du territoire de l’ancien président de la République, le Cnrd et son président, le colonel Mamady Doumbouya, tiennent à rassurer l’opinion nationale et internationale que l’ancien président de la République, le Pr Alpha Condé demeure et restera en Guinée. Nous ne céderons à aucune pression. Il bénéficiera de traitements humains dignes de son rang dans son pays."