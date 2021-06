vendredi 11 juin 2021 • 149 lectures • 0 commentaires

Société 2 heures Taille

Le ministre du Tourisme, Alioune Sarr, a perdu sa mère il y a quelques semaines. Ce vendredi, le président de l'Assemblée nationale s'est rendu à son domicile pour lui présenter ses condoléances.

Moustapha Niasse, le Président de l'Assemblée nationale et Secrétaire général de l’AFP, était ce vendredi chez le Ministre Alioune Sarr, Coordonnateur des cadres de son parti. Ce, pour lui présenter ses condoléances suite au décès de sa maman. "Le Président Moustapha Niasse a rappelé l'excellente qualité de ses relations avec le Ministre Alioune Sarr et leur compagnonnage de plus de 22 ans. Il a rendu un hommage à leur maman Soxna Fatou Youm, à qui, il rendait visite et qui priait toujours pour eux et pour le Sénégal", renseigne une note parvenue à iGFM. Ledit document renseigne que le porte parole de la famille, Imam Idrissa Gaye et son frère Imam Tafsir Abdourahmane Gaye, ont remercié le Président Moustapha Niasse et son épouse pour leur compassion et pour tout le soutien qu'ils ont apporté au Ministre Alioune Sarr et à sa famille.



iGFM