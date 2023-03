vendredi 10 mars 2023 • 615 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Première institution francophone, la Confemen a retracé son histoire dans un film documentaire de 26 minutes. Film projeté ce vendredi à l’occasion de la quinzaine de la francophonie.

Dans le cadre de la quinzaine de la francophonie, la Confemen a procédé à la projection d’un film documentaire qui retrace ses 63 années d’existence. La conception du film de 26 minutes a été coordonnée par l’historien Kalidou Diallo, ancien ministre de l'Éducation nationale du Sénégal et ancien Président en exercice de la Confemen.



«Le film documentaire témoigne de la complicité qui a existé entre les différentes institutions de la Francophonie et du système des Nations-Unies pour le développement de l'éducation», a déclaré le Professeur Abdel Rahmane Baba-Moussa, secrétaire général de la Confemen, lors d'une conférence tenue ce vendredi. Il a salué l’action de toutes ces institutions avec lesquelles la Confemen partage les valeurs de la Francophonie en défendant ensemble «le droit à une éducation de qualité pour tous». Des institutions comme l'Oif, l’Ifef, la Confejes, l'Auf, l'Unesco, le Cames etc.



Boubacar Suiguini Sy, ministre conseiller du chef de l’Etat sur les questions d’éducation, qui a pris part à la conférence, a salué l’œuvre de la Confemen qui est un «instrument, au sein de la Francophonie, qui permet de promouvoir la qualité de l’éducation, à travers le Pasec qui évalue systématiquement, de façon objective, acceptée et concertée, les différents systèmes éducatifs de nos pays.» Et cela, dit-il, encourage nos gouvernements à investir davantage dans l’éducation et la formation.