iGFM (DOHA) Le sélectionneur national, Aliou Cissé est absent à la conférence de presse de veille de match Angleterre-Sénégal.

Selon l'agent de la FIFA qui dirige la conférence de presse, le techncien sénégalais est malade. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est remplacé par son adjoint Regis Bogaert. "Il est malade depuis deux jours. Hier il nous a laissé faire l'entraînement. Cet après-midi, on espère le voir, mais on n'a pas la certitude. Par contre, demain à 22h, on a la certitude que c'est lui qui amènera l'équipe", a fait savoir son adjoint en conférence de presse.