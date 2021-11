samedi 27 novembre 2021 • 86 lectures • 0 commentaires

Le Directeur général de l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP), Monsieur Abdoul LY a procédé le 24 novembre 2021 au lancement des travaux préparatoires à la Conférence Mondiale des Radiocommunications (CMR-23) prévue du 20 novembre au 15 décembre 2023 aux Emirats Arabes Unis (EAU).

Les Conférences Mondiales des Radiocommunications ont lieu tous les trois à quatre ans.

Elles ont pour tâche d'examiner et, s’il y a lieu, de réviser le règlement des radiocommunications, traité international régissant l'utilisation du spectre des fréquences radioélectriques et des orbites des satellites géostationnaires et non géostationnaires.

Cette rencontre qui a enregistré la participation de l’ensemble des acteurs du secteur, a pour objectif de préparer la contribution du Sénégal à la prochaine CMR-23 où les principaux enjeux seront de trouver des ressources additionnelles en fréquence pour répondre aux besoins croissants de connectivité des populations ; , notamment pour la télémédecine, le télétravail, le Wifi à bord des avions ou encore pour l’établissement de réseaux d’objets connectés, pour la télésurveillance ou encore l’agriculture « automatisée ».