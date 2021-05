vendredi 21 mai 2021 • 1443 lectures • 1 commentaires

iGFM - (Dakar) Ousmane Sonko n’ira pas à la conférence sur l'avenir du franc Cfa à Lomé. Le Juge du deuxième cabinet a décidé de ne pas autoriser sa sortie du territoire national pour honorer l'invitation de Kaku Nobukpo et Cie. Mais sur quoi le Juge s’est fondé pour prendre sa décision ?

«Le juge Abdoulaye Thioune estime, pour sa part, que l’inculpé Ousmane Sonko n’a pas encore été entendu au fond pour s’expliquer sur les accusations formellement portées à son encontre par la partie civile. Il en déduit donc que pour les besoins de l’enquête, un assouplissement du contrôle judiciaire est encore prématuré au stade actuel de la procédure. Ainsi, en s'adossant sur les dispositions des articles 72, 77 et 127 ter du Code de Procédure Pénale, M. Abdoulaye Thioune a rejeté la demande», révèle Me Khoureychi Bâ, l’avocat du leader de Pastef.



Pour procureur, explique la robe noir, l'ordonnance de contrôle judiciaire, prise le 8 Mars dernier par feu le Doyen Samba Sall, n'avait spécifié aucune réserve s'agissant d'une mesure comme l’interdiction de sortie du territoire national. Que dès lors, en l’absence de mainlevée du contrôle judiciaire, l’inculpé ne peut être autorisé à sortir du territoire national. «Cela a suffi à M. Bassirou Gueye pour fonder le rejet de la demande.»



Me Khoureychi Bâ, lui, estime que le Procureur et le Juge intérimaire ont erré en droit. «Rien ne justifie une telle mesure de rétorsion. Sauf peut-être d'autres impératifs, qui ressortissent d'autres sphères, d'autres considérations, d'autres calendriers. Les articles de loi visés sont manifestement inopérants en la matière», martèle-t-il.