mercredi 19 mai 2021

Ousmane Sonko a été convié au débat sur le Franc CFA qui va se tenir à Lomé, très prochainement. Le leader de Pastef veut bien aller répondre à l’invitation de l’économiste Kako Nubukpo. Sauf qu'il est encore sous contrôle judiciaire. Ses avocats ont introduit hier mardi, la demande, auprès du remplaçant du doyen des juges Samba Sall.

Joint par iGfm, un membre du pool d’avocats de Sonko explique que leur requête a b ien été déposée. Elle devra, maintenant, suivre la procédure habituelle. En effet, après le dépôt, le dossier est communiqué au parquet. Et le procureur va faire ses réquisitions. Puis, le juge qui assure l’intérim du Doyen des juges Samba Sall, va prendre une décision. Le magistrat donnera-t-il son feu vert ? «Il n’ont qu’à prendre une décision et on appréciera», indique la robe noire.



Pour rappel, À l’invitation de l’économiste Kako Nubukpo, des intellectuels, politiques et économistes vont se retrouver à Lomé, les 26, 27 et 28 mai, pour discuter de l’avenir du franc CFA. Sonko est pami les débatteurs attendus. Son discours contre le franc Cfa est connu de tous. Il devrait y retrouver la Cap-Verdienne Cristina Duarte, conseillère spéciale pour l’Afrique du secrétaire général des Nations unies, le Bissau- Guinéen Carlos Lopes, le Béninois Lionel Zinsou, entre autres. Certains invistés, comme l'activiste Nathalie Yamb, ont décidé, de ne pas y prendre part.