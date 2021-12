mardi 21 décembre 2021 • 206 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) Aby Ndour invitée de rewmi revient sur sa relation avec Thione Ballago Seck, sa nouvelle vidéo « Séetoo Seet », sa carrière…

« Séetoo Seet » cartonne bien. Pour ce qui est du message qui en découle, il faut savoir que me concernant, j’ai toujours quelque chose à dire ! Avec « Séetoo Seet », c’est ma façon à moi de montrer comment les familles sénégalaises entretiennent leurs relations. Par la même occasion, j’ai lancé un message aux couples, mais également à la jeunesse sénégalaise, que l’on sache que le mariage est fait de hauts et de bas et que chacun des deux doit remplir ses obligations. Voilà un peu ce que je voulais dire à travers cette chanson. Qui sait peut-être même « que sama place bi leu », ( lance-t-elle avec humour).

Non bien évidemment ! Mon nom de famille ne me porte pas préjudice, bien au contraire. Il ne pèse pas lourd le nom Ndour, c’est comme tout autre nom de famille. Je fais partie de cette famille, je me sens bien, eux aussi, nous profitons tous ensemble, tout va pour le mieux (rire).



Thione Seck était plus que ça pour moi, c’est quelqu’un pour qui j’ai beaucoup d’affection et c’était un sentiment qui est réciproque. Il fait partie de moi. De là où il est, je lui souhaite d’aller au Paradis et que Dieu veille sur sa progéniture. Pour ce qui est de nos rapports, ils ont toujours été bons et c’est la même chose en ce qui concerne sa famille.