Confinement : « Je prépare les JO et je ne sors pas courir »

iGFM-(Dakar) François Barrer, athlète de haut niveau, a poussé un coup de gueule sur les réseaux sociaux contre les coureurs « loisirs » qui font leur footing dehors, alors que le pays est confiné pour lutter contre le Covid-19.

« Je suis sportif pro, je prépare les JO et je ne sors pas de chez moi pour aller courir ». François Barrer, athlète de haut niveau, s’est indigné de voir sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnes au même endroit en train de faire un footing, en pleine période de confinement lié à l’épidémie de coronavirus Covid-19. Son tweet a été partagé en masse et repris par Ouest-France.

« J’ai l’impression, qu’il y a plus de coureurs, en ce moment, pendant le confinement qu’avant », s’indigne le sportif, avant d’ajouter : « on peut très bien se passer de sport pendant deux semaines, ce n’est pas indispensable à notre survie ». Ce coup de gueule, François Barrer explique l’avoir fait parce qu’il a la sensation que « les gens ne se rendent pas compte de la gravité de la situation. »

« L’aspect sportif, c’est secondaire »

François Barrer prépare sa qualification aux Jeux Olympiques de Tokyo depuis des années. Un objectif qui ne l’empêche de rester chez lui, et de ne pas sortir courir. « À mon sens, l’aspect sportif et les objectifs sportifs, c’est secondaire, là on parle quand même de la vie de milliers d’êtres humains».

L’athlète de haut niveau espère un report des Jeux Olympiques. « C’est la meilleure solution pour tous les athlètes », estime-t-il.