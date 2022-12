mardi 6 décembre 2022 • 140 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Le doyen des Juges procédera à une confrontation entre Ousmane Sonko et Adji Sarr ce mardi, dans le cadre de l'instruction ouverte sur l'affaire Sweet Beauty.

L'ambiance risque d'être des plus électriques dans le bureau du doyen des juges ce mardi. Comme annoncé, Ousmane Sonko et Adji Sarr se retrouvent pour la première fois depuis l'éclatement de l'affaire de viol présumé pour la quelle le leader de Pastef est inculpé et placé sous contrôle judiciaire.



Selon Libération, le face-à- face entre les deux parties devant le doyen des juges, se déroulera en présence de leurs conseils et d'un représentant du parquet. Il est prévu à 11 heures ce mardi dans le bureau du doyen des Juges. Hier, la plaignante, Adji Sarr, s'est dite prête pour la confrontation.