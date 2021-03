vendredi 26 mars 2021 • 367 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Sadio Mané pourrait dépasser son idole El hadji Diouf, cet après-midi, s'il marque contre le Congo.

Considéré déjà comme l'un des meilleurs footballeurs sénégalais, Sadio Mané pourrait inscrire davantage son nom dans les annales du football de son pays. Ce vendredi contre le Congo, l'attaquant de Liverpool pourrait dépasser son idole Elhadji Ousseynou Diouf au classement des meilleurs buteurs en équipe nationale.

Avec 21 buts, il pourrait dépasser El hadji Diouf

Déjà en novembre dernier, lors de la 4e journée des éliminatoires pour la CAN Cameroun 2022, Sadio Mané, en inscrivant l’unique but de la partie contre la Guinée Bissau avait égalé le record de buts d’El Hadji Ousseynou Diouf en sélection nationale. C’était à l’occasion du match retour à Bissau. Cet après-midi, face aux Diables Rouges pour le compte de l'avant-dernière journée des qualifications à la CAN 2021, le meilleur footballeur africain aura donc l’occasion de confirmer ses dernières prestations sous le maillot national en cas d’un nouveau but.

Sadio Mané a marqué 21 buts en 71 sélections contrairement au double ballon d’Or africain qui a porté le maillot national à 69 reprises.