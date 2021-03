vendredi 26 mars 2021 • 415 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Cheikh Sidy Ba a analysé la prestation des quatre nouveaux joueurs sénégalais qui ont débuté le match Congo-Sénégal (0-0), ce vendredi, à Brazzville, dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football "Cameroun 2021".

Abdou Diallo

"Sur le plan défensif on était tranquille. L'équipe a joué sans pression. Diallo a eu de la maîtrise même s'il ne faut trop prendre de risques. Mais, je pense qu'il a fait son match aux côté de Cheikhou Kouyaté.

Fodé Ballo-Touré

"Ballo Touré a été inextsitant sur le plan offensif. On connaît son talent et avec ce qu'il fait à Monaco, je pense qu'il pouvait apporter plus sur le plan offensif."

Pape Matar Sarr

"Il s'est chargé de l'animation offensive. On a beaucoup vu Pape Matar Sarr en première période. Il coupait les lignes pour animer le jeu. Mais en deuxième période, on ne l'a pas vu. Je pense qu'il a montré de belles choses pour sa première sélection."

Nampalys Mendy

"Il n'a pas été mal. Il a joué aux côtés de Gana Gueye mais à un moment donné, Nampalys a eu des soucis à cause de la chaleur. On peut l'accorder cela. Il n'a pas été mal."