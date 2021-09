mercredi 8 septembre 2021 • 716 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Aliou Cissé, le sélectionneur national des Lions du Sénégal a réagi à la victoire (3-1) de son équipe, contre le Congo, hier, lors de la 2e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022.

«Si je dois parler d’insatisfaction, c’est au niveau des occasions qu’on se procure et qu’on n’arrive pas à marquer. Il estime qu’au niveau de l’efficacité, y a encore des progrès à faire. Sur le plan tactique, les joueurs ont répondu présent. Le challenge consiste à remporter les six matchs des éliminatoires. Avec ses deux victoires, on se met sur le bon chemin. Je félicite les trois attaquants qui ont marqué au cours de cette rencontre. Défensivement, les Lions ont été costaux. Je félicite le travail effectué par le staff médical. C’était le moment de lancer Krépin quand on a eu le feu vert du garçon et du médecin. Sa bonne entrée prouve la bonne qualité de l’effectif.»

Pour rappel, avec cette victoire, le Sénégal occupe désormais la première place du groupe H avec six points au compteur, deux de plus que la Namibie, son prochain adversaire lors des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Ce sera au début du mois d'octobre.