iGFM (Dakar) Ce mercredi, à Rome (Italie), à l'occasion de son congrès, l'AIPS Monde a rendu hommage aux journalistes sportifs qui nous ont quitté durant l’année 2022.

Pami eux, notre confrère, l'ancien Secrétaire général de l’ANPS, Oumar Diarra décédé en janvier 2022. Le défunt était également un reporter des quotidiens Le Matin, Direct News et du site Ndamli. Paix à son âme !



"C’est une tradition au niveau de l’AIPS Monde qui, à chaque Congrès, répertorie les journalistes qui nous ont quittés. Malheureusement, au Sénégal, nous avons perdu un membre éminent. Il a d’abord assuré l’intérim avant d’être secrétaire général de l’ANPS. Son mandat a été renouvelé sous le magistère de Mamadou Koumé. Il a terminé comme membre du Comité exécutif avant sa disparition. Aujourd’hui, il y avait de l’émotion chez les Sénégalais qui étaient dans la salle parce que Oumar Diarra était un brillant journaliste, qui a servi la presse sportive de son pays, africaine et mondiale. Nous avons longtemps cheminé ensemble et à chaque compétition, nous partagions la même chambre. Jusqu’à la CAN 2017 à Franceville, au Gabon. C’est une grosse perte, encore une fois. Il a aussi joué un éminent rôle au sein de la Convention des jeunes reporters (CJRS). Je ne peux que m’incliner devant sa tombe et prier pour le repos de son âme, son épouse, Marème, ses enfants, Diarra et Fallou”, a déclaré le président de l'ANPS, Abdoulaye Thiam.



Entre autres faits marquants de ce congrès, le bilan et les perspectives de l’AIPS Monde, le parcours médiatique potentiel des reporters à la Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre 2022).



Pour rappel, Gianni Merlo a été réélu président de l'Association internationale de la presse sportive (AIPS) pour un cinquième mandat.



Fatima Sylla, Fatou Kiné Sylla et le président Abdoulaye Thiam ont représenté le Sénégal à ce congrès qui prend fin, ce mercredi, à Rome (Italie).