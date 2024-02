vendredi 16 février 2024 • 2978 lectures • 0 commentaires

Dans la décision rendue hier jeudi 15 février par le conseil constitutionnel, un des sages n’a pas signé. Il s’agit du magistrat Cheikh Ndiaye qui a fait l’objet d’accusations de la part du Parti démocratique sénégalais. Il n'a pas siégé.

Le magistrat Cheikh Ndiaye, qui a fait l’objet d’accusations par le Pds, n'était pas au Conseil constitutionnel hier. Il n’a pas pris part à la délibération qui a abouti à la décision d’annulation du décret de Macky et de la loi votée à l’Assemblée nationale pour le report de la présidentielle.



Selon Les Échos, certains disent que le magistrat est souffrant. Et la décision a donc été signée par les six (6) juges qui restent : Mamadou Badio Camara (président), Aminata Ly Ndiaye (vice-présidente), et les autres membres Mouhamadou Diawara, Youssoupha Diaw Mbodj, Awa Dièye et Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly.