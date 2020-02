Conseil département de Goudiry : les menaces du député Apr Djimo Dramé

iGFM – (Dakar) – Le responsable républicain par président du conseil départemental de Goudiry n’a pas été du tout tendre avec ses camarades de la mouvance présidentiel. Invité de l’émission Rfm matin, Djimo Dramé a dénoncé le comportement de certains ministres et autorités du pays en charge de la mise en oeuvre des projets et programmes du chef de l’Etat Macky Sall. Le parlementaire qui dit avoir participé au vote du budget des ministres s’est désolé du manque de réalisation dans sa localité. Selon lui, Goudiry manque de considération et ne profite pas de la politique de développement du gouvernement du Sénégal. Il menace de se faire entendre si la situation perdure.

Il dit ne pas comprendre l’attitude de certaines autorités qui ne daignent méme pas décrocher leur téléphone pour répondre aux préoccupations des populations. « Je suis entré en politique à coté du président Macky Sall pour l’amélioration des conditions de vie des populations.Si je ne parviens pas à réaliser ce souhait du fait du comportement de certains camarades de parti , je préfère observer un recul », a laissé entendre Djimo Dramé sur les ondes de la radio Rfm.

