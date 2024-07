mercredi 12 juin 2024 • 3095 lectures • 1 commentaires

Actualité

iGFM - (Dakar) En conseil des ministres de ce mercredi 12 juin 2024, treize nominations ont été entérinées. Ci-dessous la liste complète.

Le Président de la République a pris les décisions suivantes :



• Monsieur Abdoulaye FAYE, Administrateur civil, matricule de solde n° 513- 722/Z, est nommé Secrétaire Général adjoint du Gouvernement, en remplacement de Monsieur Alyoune Badara DIOP appelé à d'autres fonctions



• Monsieur Cheikh DIENG, Magistrat, matricule de solde n° 616-151/N, est nommé Secrétaire Général adjoint du Gouvernement



. Monsieur Alioune Palla MBAYE, Juriste-Conseil, matricule de solde n° 747 541/H, est nommé Directeur de l'Administration générale et de l'Equipement au Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, en remplacement de Madame Ramatoulaye DIENG appelée à d'autres fonctions



• Monsieur Idrissa Samba SALL, titulaire d'un Master en Finances et Gestion publique, matricule de solde n° 640 925/J, est nommé Directeur de l'Administration générale et de l'Equipement au Ministère de la Microfinance et de l'Economie sociale et solidaire, en remplacement de Monsieur Mouhamadou SENE appelé à d'autres fonctions



• Madame Ramatoulaye DIENG, Administrateur civil, matricule de solde n° 608 865/G, est nommée Inspecteur de l'Administration centrale et territoriale au Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique



• Monsieur Cheikh BA, Spécialiste en sécurité d'Etat, précédemment Inspecteur technique au Ministère en charge de l'Artisanat, est nommé Inspecteur des Affaires administratives et financières au Ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, en remplacement de Madame Aïssatou Alima SAMBOU, Inspecteur des Affaires administratives et financières au Ministère du Pétrole et des Energies et de Madame Fatou SARR SOUMARE, Inspecteur des Affaires administratives et financières au Ministère des Mines et de la Géologie



• Madame Coumba SOW, Juriste, matricule de solde n° 620 268/Z, est nommée Inspecteur des Affaires administratives et financières au Ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération, en remplacement de Madame Maguette DIOP, admise à faire valoir ses droits à une pension de retraite



• Madame Marième DIAGNE TALLA, Juriste, matricule de solde n° 604 979/A est nommée Inspecteur des Affaires administratives et financières au Ministère des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires, en remplacement de Monsieur Mamadou GOUDIABY, appelé à d'autres fonctions



• Madame Nafissatou FALL NDIAYE, Professeur d'Enseignement secondaire, de classe exceptionnelle, matricule de solde n°519 031/O, est nommée Inspecteur des Affaires administratives et financières au Ministère de la Famille et des Solidarités



• Monsieur Modou MBAYE, Ingénieur de Conception en Génie civil, de classe exceptionnelle, matricule de solde n° 515 420/G, est nommé Inspecteur technique au Ministère de la Famille et des Solidarités



• Monsieur Lazard SARR, Inspecteur de l'Education populaire, de la Jeunesse et des Sports, matricule de solde n° 632 054/F, est nommé Inspecteur des Affaires administratives et financières au Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture



• Monsieur Baba NDOYE, Cadre en Tourisme, matricule de solde n° 611 817/H, est nommé Inspecteur des Affaires administratives et financières au Ministère du Tourisme et de l'Artisanat



. Madame Paule Marie Antoinette SAGNA, Ingénieur Electricien est nommée Secrétaire exécutif de la Commission de Régulation du secteur de l'Energie.