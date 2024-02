mercredi 21 février 2024 • 3757 lectures • 7 commentaires

iGFM - (Dakar) Ce mercredi, en Conseil des ministres, le Président Macky Sall a évoqué la question de la date de l’organisation de l’élection présidentielle. Ce, suite à la décision du Conseil Constitutionnel contre le report de la Présidentielle.

«Le Président de la République a évoqué la décision n°1/C/2024 du 15 février 2024 du Conseil constitutionnel et la finalisation du processus électoral, en demandant au Ministre de l’Intérieur de prendre toutes les dispositions en relation avec le Ministre des Finances et du Budget, la Cena et les autorités administratives, pour une bonne organisation de l’élection présidentielle à une date qui sera fixée très prochainement, après les consultations avec les acteurs politiques, les responsables de la société civile et les représentants des forces vives de la Nation», rapporte le Communiqué du Conseil des ministres.



Aussi, le texte informe que le Président de la République a réaffirmé son engagement pour un processus inclusif de concertation et de dialogue afin de bâtir des consensus autour de la réconciliation nationale, de l’apaisement et de la pacification de l’espace public en vue de consolider la stabilité politique, économique et sociale.