iGFM (Dakar)- La suite aujourd’hui de l’élection du bureau municipal de Guédiawaye. La coalition départementale de Wallu Sénégal demande à ses conseillers de voter pour les candidats favorables à l’actuel maire Ahmet Aïdara, faute de quoi de lourdes sanctions vont leur être infliger. Les membres de la coalition Wallu Sénégal étaient en conférence de presse hier.

« Un tremblement de terre en vue au sein de la coalition Wallu Sénégal Guédiawaye dans les prochaines heures, si et seulement si Benno gagne le bureau municipal, » selon Bassirou Mbacké Diatta, porte-parole du jour qui s’exprimait au micro de la RFM.



On a des conseillers municipaux qui doivent respecter ces lignes du Parti Démocratique Sénégalais et de nos alliers, qui consistent à soutenir Yewwi. Cette élection du bureau municipal, nos conseillers doivent impérativement et exclusivement voter pour les conseillers qui se seront proposés pour la liste de Yewwi... sinon, nous allons sévir! »