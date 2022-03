mercredi 2 mars 2022 • 2319 lectures • 0 commentaires

Politique 3 heures Taille

iGFM (Dakar)- L'élection des membres du bureau municipal de la Mairie de Guédiawaye a repris ce mercredi matin, après avoir été interrompue il y a quelques jours.

Après Cheikh Sarr (BBY) confirmé au poste de 1er adjoint au maire, et Aida Sow Diawara (BBY) élue ce matin comme 2ème adjoint, Wallu prend le poste de 3ème adjoint au maire. Ndiogou Malick Dieng avait en face de lui Pape Ndiamé Bane de Yaw. Il est passé avec 44 voix contre 40 voix pour Bane.



C'est Gueum Sa Bopp qui gagne le poste de 4ème adjoint au maire, avec Fama Diakhaté de Gueum Sa Bopp élue au second tour. Elle a obtenu 46 voix contre 40 voix pour Rokhaya Mbaye de Yaw. Les deux candidates étaient à égalité lors du premier tour.



Selon Libération Online, BBY a remporté les postes de 5ème et 6ème adjoint au maire. Sada Sall, élu en 5ème position, avait en face Mbacké Guèye de Yaw (46-40 voix). Awa Sow (Bby) élue sixième au deuxième tour,avait comme adversaire Aïcha Sabel Sagna de Yaw (44-42 voix).