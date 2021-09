samedi 18 septembre 2021 • 356 lectures • 0 commentaires

Depuis mai 2020, aucune réunion du Conseil supérieur de la magistrature ne s'est tenue. Birahime Seck, le coordonnateur général du Forum civil, interpelle le chef de l'Etat.

"Monsieur le Président de la République, la dernière réunion du Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM) a été tenue le 19 mai 2020.



L'alinéa 1er de l'article 6 de la loi organique n°2017-11du 17 janvier 2017 portant organisation et fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature dispose que: "le Conseil Supérieur de la Magistrature se réunit, au moins deux fois par an, sur convocations de son Président".



A ce stade de la Législation, vous en êtes le Président. Les réunions du Conseil des Ministres (pouvoir Exécutif) ne sauraient être plus importantes que celles du CSM (pouvoir judiciaire).



La lutte contre la corruption repose fondamentalement sur une Justice crédible et en règle, dans son fonctionnement,avec les dispositions légales."