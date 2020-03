Conséquences du Covid 19: « La croissance économique du Sénégal va chuter de 1,5 % »

iGFM-(Dakar) L’économie Sénégalaise va sérieusement vaciller à cause de la pandémie du Coronavirus. Le ministre de l’économie, du plan et de la coopération, Amadou Hott a annoncé ce jeudi, en conférence de presse, que l’économie du Sénégal sera sérieusement affecté par cette période de crise et la croissance économique évalué à 6,7 % pourrait régresser de 1, 5 % cette année, selon des prévisions actuelles.

«Sur la base de projections réalisées par mon département, nous savons que cette épidémie touchera tous les secteurs de l’économie nationale. A cela s’ajoutent les conséquences de la crise épidémique en Europe et dans le monde sur les revenus de nos travailleurs émigrés. Il est par conséquent à craindre une chute des transferts de fonds des travailleurs émigrés vers le Sénégal.», a prévenu le ministre de l’économie.

Il a ajouté que, «Le transport aérien (Air Sénégal, AIBD, etc.), et par conséquent le Tourisme (hôtels, restaurants, agences de voyage, etc.), avec plus de 1 600 000 visiteurs par an, seront fortement impactés par la suspension des vols en provenance et à destination des pays touchés, gros pourvoyeurs de touristes.»

Amadou Hott qui dit avoir confiance aux fondement de notre économie pour une sortie de crise rapide, craint tout de même qu’ une propagation de la pandémie entraînera une baisse du chiffre d’affaires des entreprises offrant des services aux touristes, avec des conséquences sur les emplois et la demande en biens et services des fournisseurs du secteur du tourisme et du commerce.

Par ailleurs, le ministre de l’ ministre de l’économie, du plan et de la coopération rassure que les mesures fortes prises par le chef de l’Etat, notamment la mise en place d’un Fonds de Riposte et de Solidarité contre les effets du COVID- 19 dénommé FORCE-COVID-19 permettra de soutenir les secteurs affectés afin d’atténuer les effets négatifs de l’épidémie sur la croissance et les emplois.

«Ce fonds proposera une batterie de mesures notamment en termes d’accompagnement des secteurs affectés par l’épidémie, tels que le tourisme, le transport aérien (Air Sénégal, AIBD), les chaines d’approvisionnement du commerce formel et informel et de l’industrie dans le sens de préserver les répercussions sociales de la crise», dit-il.