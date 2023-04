mercredi 19 avril 2023 • 125 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Dans le cadre du programme de construction des 26 Stades départementaux, le ministre des Sports, Yankhoba Diatara, se trouve actuellement à Podor et Dagana. Ces deux localités ont ouvert le bal cette semaine.

À peine les invitations envoyées aux autorités décentralisées, en l'occurrence les Gouverneurs et Préfets des localités concernées pour l'identification des sites devant abriter les infrastructures dans le cadre du programme de construction des 26 Stades Départementaux, le ministre des Sports Yankhoba Diatara s'est déployé à Podor et Dagana qui ont ouvert le bal.



Podor demande à Diatara le renforcement de la ressource humaine...



Ces deux départements ayant déjà identifié les sites dédiés, le ministre des Sports y a effectué un déplacement avec ses équipes et des ingénieurs pour les premières constations géotechniques. Si à Podor, une superficie de 5 ha a été dénichée, à Dagana l'infrastructure sera construite sur 7ha.







À la suite de la visite du site, les acteurs sportifs locaux de Podor ont profité de l'occasion pour demander au ministre le renforcement de la ressource humaine par des formations, la décentralisation des commissions de détection des jeunes talents.



Le Basket, l'Atlétisme...soulèvent les difficultés pour former la ressource humaine



À Dagana, les acteurs sportifs ont soulevé les difficultés pour former la ressource humaine qui se donne corps et âme pour encadrer les talents qui éclosent des différentes disciplines sportives. Notant la forte adhésion des jeunes à la lutte, ils ont sollicité la prise en compte de notre sport national dans la conception du stade. Cette préoccupation est également celle du Handball, du Basket-ball, de l'Athlétisme etc...







Comme à Podor, le ministre a rassuré les acteurs sportifs de Dagana de son engagement à accompagner toutes les disciplines.



Ce programme des 26 stades départementaux, en plus de contribuer à corriger les problèmes d'équité territoriale, contribue à la densification du tissu infrastructurel sportif national et favorise l'éclosion et la détections de tous les talents dans toutes les disciplines du fait de leur caractère multifonctionnel.

