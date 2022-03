vendredi 11 mars 2022 • 661 lectures • 0 commentaires

Alioune Ndoye, le maire de Dakar Plateau, semble exaspéré par l’entreprise qui a gagné l’appel d’offres pour la construction du marché Sandaga. Sur les ondes de la Rfm, il a menacé de résilier le contrat.

«Ce projet c’est le 19 mai 2018 qu’il a été mis sur la table. Donc aujourd’hui qu’on a tout réglé, on a le budget pour le faire on a lancé l’appel d’offre, attribué à une entreprise qui a démarré son travail mais, qui commence à nous amener les éternels soucis qu’on avec certaines entreprises qui viennent gagner vos marchés et qui viennent vous faire perdre votre temps. Je le dis ici que ce n’est pas possible.



Dans cette semaine là je demanderai l’avis (de l’Autorité de régulation des marchés publics). S’il est positif, je vais résilier ce marché. Parce que je ne peux pas continuer à mettre en attente des acteurs qui, depuis 2°13 ont été sortis de ce marché pour menace sur leur sécurité et sur la sécurité routière.»