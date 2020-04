COVID-19 à Ziguinchor : Les prouesses du comité régional de gestion des épidémies saluées

iGFM – (Ziguinchor) – Le Directeur des Centres d’opération d’urgences sanitaires était hier, mardi 31 mars 2020, à Ziguinchor où il a rencontré le comité régional de gestion des épidémies. Une rencontre qui s’est tenue dans la salle de réunion de l’hôpital de la Paix et qui a été marquée par la présence des médecins traitants de la maladie du COVID 19 à Ziguinchor. Le Dr Abdoulaye Bousso a salué les prouesses du comité régional de gestion des épidémies avec à sa tête le chef de l’exécutif régional Guedj Diouf.

Le Directeur des centres d’opération d’urgences sanitaires au Sénégal s’est réjoui hier du fait que la région de Ziguinchor n’a pas jusqu’ici enregistré de transmission communautaire se félicitent le Dr Abdoulaye Bousso puisse que c’est de lui qu’il s’agit a, à l’issu d’une réunion avec les professionnels de la santé et des chefs de services régionaux, salué le travail de détection rapide et de prise en charge des cas confirmés accomplie par ses collègues de Ziguinchor. Le Pr Bousso a profité de cette rencontre de supervision sur l’état de mise en œuvre des activités de lutte contre le coronavirus pour annoncer la mise en place très prochaine d’un laboratoire mobile à Ziguinchor.

«Nous avons échangé, lors de cette réunion, avec nos collègues sur l’ensemble des dispositifs qui a été mis en place mais aussi et surtout pour voir le centre de traitement des malades du COVID 19. Une équipe va venir bientôt à Ziguinchor pour soutenir la région médicale afin que la crise puisse être gérée convenablement. Nous avons dans la région un centre de traitement avec trois (3) patients et je dois vous avouer que beaucoup d’efforts ont été faits. Nous félicitons au nom du ministre de la Santé tout le personnel de santé à travers le médecin chef de région pour la mise à norme de ce centre de traitement. Nous allons améliorer et soutenir le centre afin qu’il puisse être aux normes, c’est-à-dire de pouvoir prendre en charge les patients.

Nous sommes venus à Ziguinchor avec des équipements qui vont aussi participer au renforcement de la capacité de centre de traitement des malades», a laissé entendre, devant la presse, le Dr Abdoulaye Bousso. A l’en croire toujours, «le comité régional de gestion des épidémies de Ziguinchor à jusque-là accomplie des prouesses en empêchant la propagation communautaire du coronavirus. Il y a un gros travail qui est en train d’être fait ici à Ziguinchor dans la recherche et le suivi des contacts. C’est extrêmement important. Nous nous félicitons que les cas positifs soient arrêtés à trois à Ziguinchor. Nous verrons dans les prochains jours et nous avons bon espoir que la maladie pourra être contenu dans cette région», a ajouté le Dr Bousso. Le directeur des centres d’opération d’urgences sanitaires dit par ailleurs être conscient de la nécessité de mener des contrôles fréquents sur les patients en traitement, ce qui justifie la mise en place très prochaine d’un laboratoire mobile dans la région.

Ainsi, «depuis plus d’une semaine, la région de Ziguinchor n’a plus enregistré de cas positif du coronavirus sur une dizaine de prélèvements enregistrés.» C’est le médecin de région le Lieutenant-Colonel Maodo Malick Diop qui fait, à son tour, l’annonce. Il a mis cette avancée sur le compte du respect des mesures préventions édictées par le ministère de la santé et de l’action sociale.

