Le chef de l’Etat, Macky Sall a inauguré, ce samedi, le Domaine agricole communautaire (DAC) de Keur Momar Sarr. Il en a profité pour lancer un appel aux jeune et mettre le curseur sur l’autosuffisance alimentaire.

«Ce DAC s’inscrit dans la vision d’une agriculture sénégalaise plus moderne, plus diversifiée, plus productive, pour assurer notre souveraineté alimentaire. Si nous voulons être à l’abri des aléas du commerce mondial, comme nous l’avons vécu en 2020 avec la Covid-19, nous ne pouvons plus continuer à importer nos denrées de première nécessité.

Continuer à dépendre les importations pour nous nourrir c’est nous exposer à une grande vulnérabilité dont nous nous ne pouvons nous libérer qu’en nous assurant au plus vite notre autosuffisance alimentaire. Nous avons les moyens d’atteindre cet objectif, nous avons la terre, nous avons l’eau, les ressources humaines et la volonté politique.

Je voudrais encore une fois lancer un appel aux jeunes pour qu’ils adhèrent à cette nouvelle politique agricole qui leur donner le moyen de leur succès. Ils seront formés et soutenus. Mais nous n’atteindrons pas nos objectifs si nous ne rompons pas avec certaines vielles méthodes de production.

Toute la particularité des Dac, c’est une déclinaison du Pse, pour un investissement massif dans l’agriculture, la modernisation des outils et méthodes de production, la maitrise de l’eau et le développement des chaines de valeur par la transformation locale des produits.»