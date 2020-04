Contraint à quitter, Mbaye Diagne ne comprend toujours pas la décision de Galatasaray

iGFM-(Dakar) Meilleur buteur de la Super Lig Turque la saison dernière avec 30 réalisations, Mbaye Diagne était l’attaquant phare de Galatasaray. L’international sénégalais a joué un rôle prépondérant dans la quête au titre de champion. A la surprise générale, il a été poussé vers la sortie pour faire place à Radamel Falcao.

Lors d’un entretien avec le média turc Habertürk, Mbaye Diagne a fait savoir qu’il n’a pas compris la décision des dirigeants de Galatasaray.

« J’étais très confus. Nous avions gagné à la fois le championnat et la coupe et nous ne nous attendions à rien de tel. Cependant, ces situations se produisent dans le monde du football. Galatasaray a signé un nouveau numéro neuf et c’était important pour moi de jouer. Cependant, j’ai constaté que je n’étais plus indispensable. J’ai donc décidé de passer au Brugge FC, car le club se qualifiait pour l’UEFA Champions League. Je voulais utiliser ce changement comme tremplin », a-t-il révélé.

Un choix du FC Bruges qui ne s’avère pas payant. Quelques mois après son arrivée, une affaire de penalty s’éclate. Ce qui lui a pourri la vie lors de son séjour en Belgique.