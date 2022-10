mercredi 26 octobre 2022 • 306 lectures • 0 commentaires

Ce mercredi, Libération et Les Echos, rapportant les conclusions d’une enquête de l’Occrp, ont révélé un contrat d'armement "douteux", d'un montant de 45 milliards de FCFA, impliquant le Ministère de l'Environnement, le ministère des Finances, entre autres. Le Forum Civil, qui estime que les faits sont graves, est monté au créneau.

«Vu la gravité extrême des faits soulevés, le Forum Civil estime, que le Gouvernement du Sénégal ne saurait garder le silence car, ils concernent la gestion problématique de l'argent du contribuable en relation avec des acteurs cités dans des activités de ventes illicites d’armes, sources de criminalité transfrontalière», a déclaré le Forum Civil.



Dans un communiqué de presse parvenu à iGFM, Birahim Seck et ses collègues martèlent qu'il n'est pas acceptable que le Sénégal, au vu de sa stature et de son image internationale, «soit cité dans ce type de relations contractuelles impliquant ses plus hautes autorités, sans apporter des explications claires et exhaustives.»



Le Forum Civil rappelle qu’il n’a cessé d’alerter sur les agressions répétitives que subit la règlementation des marchés publics. Le principe de transparence est foulé au pied au profit d’une opacité résultant de la destruction du système de régulation des marchés publics. «Ce qui a pour conséquence gravissime la sécrétion calamiteuse de formes de contractualisation douteuses et dangereuses préjudiciables à la bonne image traditionnelle du Sénégal sur la scène internationale», regrette-t-il.



Ainsi, Le Forum Civil invite le Chef de l’Etat à demander au Ministre Abdoulaye Daouda Diallo, qui était alors Ministre des Finances, de s’expliquer sur le contrat de 45 milliards en question. Puis, le Forum civil invite Abdou Karim Sall, ancien Ministre en charge de l’Environnement, «d’éclairer les Sénégalais sur la teneur du contrat incriminé» et demander au Procureur de la République de s’auto-saisir. Il appelle aussi l’actuel Ministre de l’Environnement de faire le point sur l’existence des armes achetées.