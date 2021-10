Raisons du nouveau contrat de Cissé, ses relations avec les Lions...Le DTN se livre (Entretien)

iGFM (Dakar) IGFM s'est entretenu avec le Directeur Technique National (DTN) de Football, Mayacine Mar. Ce dernier est revenu sur la prolongation du contrat du sélectionneur national, Aliou Cissé et du rôle qu'il a eu à jouer, avant d'expliquer ses relations avec les Lions du Sénégal. Dans cet entretien, il a également dévoilé l'agenda de l'équipe pour la double confrontation avec la Namibie prévue les 9 et 12 octobre 2021, dans le cadre des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2022.

