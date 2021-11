dimanche 7 novembre 2021 • 240 lectures • 0 commentaires

En discussions depuis plusieurs semaines, l'Olympique de Marseille et l'attaquant Bamba Dieng ont trouvé un accord concernant la signature d'un nouveau contrat. Sans prolonger dans l'immédiat, le Sénégalais va être récompensé par une revalorisation.

«On a trouvé un terrain d'entente, je devrais signer dans les prochains jours. Je suis très content.» Présent en conférence de presse ce vendredi, Bamba Dieng a vendu la mèche. En discussions avec l'Olympique de Marseille depuis plusieurs semaines, le jeune attaquant de 21 ans a trouvé un accord avec ses dirigeants pour signer un nouveau contrat.



Cependant, d'après les informations de la radio RMC, le Sénégalais ne va pas prolonger son bail et sera toujours lié à l'actuel 3e de Ligue 1 jusqu'en juin 2024. En effet, pour trouver un terrain d'entente, les deux parties se sont simplement entendues sur une revalorisation immédiate de son salaire pour le placer «à un niveau intermédiaire par rapport à ses concurrents» comme Konrad de la Fuente ou encore Luis Henrique.



Ainsi, l'OM a imposé une certaine limite, respectée par les agents de Dieng qui ont compris la situation, dans les négociations en raison de l'encadrement toujours en cours de la masse salariale marseillaise par la Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG) sur la saison 2021-2022. Un accord gagnant-gagnant et une solution temporaire pour satisfaire le natif de Pikine. Rendez-vous en fin de saison Pour autant, une prolongation de Dieng à Marseille reste dans les cartons.



Au terme de cet exercice, les dirigeants phocéens et le jeune talent ont ainsi prévu de réaliser un point afin de discuter d'une éventuelle prolongation avec une nouvelle augmentation de ses émoluments. Sans surprise, l'évolution de ce dossier va désormais dépendre des performances du joueur formé à Diambars, auteur de 3 buts et 1 passe décisive en 13 apparitions toutes compétitions confondues cette saison. A lui de jouer !

