vendredi 5 novembre 2021

iGFM - (Dakar) Après la convocation de Barthélémy Dias par la cour d’appel de Dakar pour son procès dans l’affaire de la mort de Ndiaga Diouf, la réaction de son mentor politique n’a pas tardé. Khalifa Sall s’est fait entendre ce vendredi.

"Le moment choisi par le juge de la 3ème chambre de la Cour d’appel révèle la volonté manifeste du régime en place de restreindre, illégalement, les droits à la liberté de mouvement d’un candidat qui porte l’ambition d’une vingtaine de partis et mouvements politiques", a déclaré l'ex maire de Dakar.



Pour Khalifa Sall, la "sélectivité parmi les dossiers judiciaires à traiter compromet les missions que la justice sénégalaise est censée assurer en matière d’égalité des citoyens devant la loi."



"Je dénonce vigoureusement l’instrumentation de la justice à des fins politiques et en appelle au respect des droits et des garanties constitutionnelles du candidat Barthélémy Dias", dit-il.



Le chef de file de Taxawu Sénégal appelle les dakarois à accompagner Barthélémy Dias, le Jour-j, au tribunal de Dakar.