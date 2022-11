jeudi 3 novembre 2022 • 428 lectures • 0 commentaires

Après son accusatrice, le leader du pastef, Ousmane Sonko, fera face au doyen des juges aujourd’hui sur le dossier « sweet beauty ». Il a quitté chez lui aux environs de 10h pour se rendre au tribunal de Dakar en compagnie de ses avocats. Abdou Mbow, qui s'est exprimé sur cette épisode, a répondu aux leaders de Yewwi, hier.

"Ce qui se passe c’est le cours normal des choses. Quelqu’un a été accusé par une citoyenne. La justice le convoque pour l’entendre dans le fond. Attendons ce qui sortira de cela. Je ne vois pas en quoi les leaders de Yewwi doivent crier au complot et la machination politique en étant dans la menace et dans l’intimidation mais cela ne passera pas, force restera à la loi", confie t-il.



Et d'ajouter : «Il n'y a pas de quoi fouetter un chat sur une procédure normale. La justice est en train de faire son travail. Il y a le temps de la politique et le temps de la justice».



Hier dans sa déclaration, Ousmane Sonko assurait qu’il était complètement innocent et qu'après l'audition, il va tranquillement rentrer chez lui afin de poursuivre son "Némékou Tour".