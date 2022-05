lundi 23 mai 2022 • 300 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) L’Allemagne veut coopérer avec le Sénégal pour l’exploitation d’un gisement de gaz au large de la côte ouest-africaine. C’est ce qu’a annoncé le chancelier Scholz après un entretien dimanche, avec le Président Macky Sall à Dakar, qui compte à son tour alimenter l’Europe.

Les bases d’une coopération pour l’exploitation des gisements de gaz au large de l’Afrique de l’Ouest ont été posées. En effet, l’Allemagne s’intéresse aux ressources en gaz du Sénégal, le pays de Macky Sall qui se dit prêt à alimenter l’Europe.

« Nous avons commencé à échanger des points de vue à ce sujet, et nous continuerons également à le faire de manière très intensive au niveau technique après ces entretiens », a déclaré Scholz, ajoutant qu’il s’agit d’une « préoccupation commune ».

De son côté, le Président Macky Sall a exprimé son intérêt pour que son pays puisse envoyer du gaz en Europe. « Nous voulons fournir du gaz à l’Europe et nous voulons collaborer sur la question du gaz naturel liquéfié », a-t-il déclaré.

Tout cela a été bien dit lors d’un entretien entre M. Sall et son hôte Scholz. Le Sénégal est la première étape d’un voyage de trois jours du chancelier en Afrique. Qui s’est rendu dimanche soir au Niger et fera ensuite cap sur l’Afrique du Sud.

A rappeler que Sénégal qui va développer une exploitation commune avec la Mauritanie de champs de gaz dans l’Atlantique.

On estime que 425 millions de mètres cubes de gaz naturel s’y trouvent